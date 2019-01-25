Кризис в Венесуэле: СМИ сообщили, зачем наемники Вагнера прибыли в страну

Кризис в Венесуэле. Фото: 112 Украина

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В Венесуэлу сегодня, 25 января, прибыли наемники российской частной военной компании Вагнера. Они будут охранять президента Николаса Мадуро от оппозиции и протестующих.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой два источника, близких к компании Вагнера. Третий источник, близкий к руководству наемников, подтвердил пребывание контингента Вагнера в Венесуэле, но не смог уточнить, когда они туда прибыли и с какой целью.

Эту же информацию о российских наемниках в Венесуэле подтвердил атаман хуторского казачьего общества «Ховрино» Евгений Шабаев. Он заявил, что поддерживает связь с некоторыми бойцами компании Вагнера.

По его словам, в Венесуэле могут находиться около 400 российских наемников. Другие источники Reuters говорят о меньшем количестве.

Напомним, что кризис в Венесуэле унес жизни по меньшей мере 16 человек, еще 364 участника протестов оппозиции были задержаны. Акции протеста во многих венесуэльских городах начались после решения Верховного суда страны объявить парламент Венесуэлы, который возглавляет Хуан Гуайдо, неконституционным. В ответ Гуайдо объявил себя временным президентом и пообещал провести досрочные выборы.