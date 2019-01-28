Торнадо на Кубе: трое погибших, 172 пострадавших, столица без электроэнергии (ФОТО, ВИДЕО)

Торнадо на Кубе. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n117366-tornado-na-kube-troe-pogibshih-172-postradavshih-stolica-bez-elektroenergii-foto-video.html

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Разрушительный торнадо пронесся по столице Кубы городу Гавана и чуть не разрушил его до основания. Произошло это поздно вечером 27 января. Город до сих пор приходит в себя после стихийного бедствия.

Известно, что погибли три человека, еще 172 получили различные травмы в результате разрушений, вызванных торнадо, пишет Mirror.

Стихия разрушила многие здания, столица Кубы Гавана осталась без электроэнергии. Сильный ветер с легкостью переворачивал автомобили и поломал много деревьев. Об этом рассказал президент Кубы Мигель Диас-Корица Бермудес.

Местные жители в соцсетях пишут, что во время торнадо слышали звук, который был похож на реактивный двигатель. Во время появления торнадо шел ливень с градом.

Масштабы разрушения пока неизвестны. Жители Гаваны публикуют в соцсетях фото и видео с места происшествия. Сейчас в окружающих поселках также наблюдаются перебои с электричеством.

Напомним, что в сети появилось видео смерча, который свирепствовал 26 января в аэропорту турецкой Анталии. Тогда ветер перевернул автобус, который вез людей к самолету.