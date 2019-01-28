Пассажиры электрички в Винницкой области отобрали у родителей 6-летнего сына, которого они пытали (ФОТО)

В Винницкой области отец пытал своего 6-летнего сына

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Пассажиры электропоезда в Винницкой области не остались в стороне и помогли отобрать у родителей сильно избитого 6-летнего ребенка.

Маленького мальчика Ивана пассажиры заметили в электричке. Его лицо было в синяках. Родители везли ребенка в вагоне, скрывая от людей.

«Люди, заметив ребенка в таком состоянии, не стали равнодушными! В Казатине ребенка сняли с электрички и отправили в Винницкую областную детскую клиническую больницу», — написала в группе «Хмельницкий 24h» одна из участниц этого события.

В больнице у Ивана диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гематомы головы, сообщила 28 января Национальная полиция.

Почему родители зверски избили ребенка, теперь выясняет полиция. Вследствие многочисленных гематом ребенок ничего не видит.

В Козятинском отделении полиции начали уголовное производство по факту избиения ребенка. Его открыли по ч. 1 ст. 127 УК (истязание).

Одна из версий следствия — избиение мальчика отцом. Решается вопрос об объявлении о подозрении отцу Ивана, жителю села Великое Козятинского района.

Полиция утверждает, что характер повреждений, полученных мальчиком, свидетельствует о том, что он пострадал от насильственных действий взрослых. Иван проживает с родным отцом и его сожительницей.

В августе прошлого года «Ракурс» рассказывал об истории, произошедшей в Желтых Водах на Днепропетровщине. Медики боролись за жизнь ребенка, которого, вероятно, избила собственная мать и ее сожитель.