«Армагеддон» в Кейптауне: масштабные лесные пожары угрожают пригородам (ФОТО, ВИДЕО)

«Армагеддон» в Кейптауне: масштабные лесные пожары угрожают пригородам / Фото: Twitter

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Лесной пожар близ Кейптауна в Южной Африке начался в минувшие выходные. Сначала огонь охватил известную гору Лайонс-Хед, а теперь продвигается в сторону жилых окраин города.

27 января была проведена эвакуация жителей пригородов. Представитель пожарной службы заявил, что над ликвидацией пожара работают около сотни человек, однако сильные ветры препятствуют работе спасателей, пишет The Guardian.

В Службе добровольцев дикой природы отметили, что ветер гонит пламя ближе к национальному парку Table Mountain.

Видео и фото огненной стихии заполнили соцсети, а жители Кейптауна называют этот пожар «Армагеддоном».

Напомним, в прошлом году сообщалось, что сильнейшая за последнее столетие засуха охватила ЮАР. Аэросъемка показала, что уровень воды в водохранилище Кейптауна резко снизился, в то время как город начал готовиться к «нулевому дню», когда власти планировали перекрыть все краны, поставляющие воду.