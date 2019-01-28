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Ракурс
Фото Илона Маска с огнеметом вызвало огромную волну мемов / Фото: Twitter

Фото Илона Маска с огнеметом вызвало огромную волну мемов (ФОТО)

28 янв 2019, 16:25
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Илон Маск с огнеметом сегодня оказался в центре внимания соцсетей после публикации соответствующего фото. Таким образом основатель компании SpaceX объявил о желании попасть в шоу Meme Review известного видеоблогера PewDiePie. Сообщение Илона Маска размещено в Twitter.

В качестве шаблона для фотожаб он предложил свою фотографию с огнеметом, которая уже получила 427 тыс. «лайков» и 15 тыс. комментариев. Микроблогеры начали публиковать мемы, демонстрирующие, что еще могло оказаться в руках американского изобретателя.

Видеоблогер PewDiePie, к которому изначально обращался Маск, объявил о согласии включить мемы с Маском в свой обзор.

Напомним, ранее Маск уже выступал в роли героя для мемов, после того как закурил марихуану во время радиошоу.

Источник: Ракурс


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