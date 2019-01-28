Революция в космосе: крупнейший флот спутников в истории человечества фотографирует Землю для шпионов и фермеров (ФОТО)

Крупнейший флот спутников в истории человечества фотографирует Землю для шпионов и фермеров / Фото: CBS

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Racurs.ua

Частная компания Planet Lab начала революцию в космосе, запустив сотни небольших спутников для того, чтобы каждый день фотографировать Землю. Planet Lab, учредителями которой являются ученые из аэрокосмического агентства США NASA, уже вывела на орбиту 146 спутников.

Размер таких спутников не превышает буханку хлеба, а вес составляет 5 кг. Работой сателлитов руководят ученые, которые с их помощью делают высокоточные фотографии нашей планеты. Отмечается, что эти спутники способны «увидеть» объекты размером с кулак в любой точке земного шара. Они вращаются вокруг Земли каждые 90 минут и фиксируют изменения, которые произошли на планете, пишет Daily Mail.

Полученные фотографии Земли будут использоваться разведывательными органами, сельскохозяйственными компаниями, а также их будут анализировать для гуманитарных целей. Флот спутников Planet Lab охватит всю Землю, включая такие территории как Россия и Северная Корея. Компания продает изображения свыше 200 клиентам.

По словам одного из соучредителей Planet Lab доктора Шинглера, на протяжении многих лет ученым удалось построить около 300 спутников и лишь в прошлом году — запустить в космос 146 «голубей».

На сайте Planet Lab размещено изображение озера Красное, расположенного на севере аннексированного Крыма: