Сбой Gmail: пользователи жалуются на недоступность почты (ФОТО)

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Электронная почта Gmail не работает у многих пользователей в разных странах мира. О глобальном сбое в работе почты Google свидетельствуют данные Downdetector.

«Нам известно о наличии проблемы со службой Gmail, которая влияет на значительное число пользователей, не имеющих доступа к почте», — отметили в компании.

Также в Google добавили, что до 14.50 специалисты предоставят обновленную информацию о сроках решения проблемы.

Пользователи жалуются на то, что во время авторизации в сервисе Gmail выдает ошибку 404.

По данным Downdetector, сообщения о сбое начали поступать около 13.15. Помимо проблем с авторизацией пользователи жалуются на трудности при получении электронных писем, а также на проблемы при работе с сайтом Gmail.

Больше всего сообщений о сбоях поступают из европейских стран: Великобритании, Нидерландов, Франции, Испании, Польши.