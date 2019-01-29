Полиэтиленовые пакеты в Украине могут запретить. Фото: NewsOne

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Racurs.ua

В Украине могут запретить полиэтиленовые пакеты. Соответствующий законопроект уже внесен в Раду.

В законопроекте предлагается запретить реализацию пакетов в магазинах, павильонах и других объектах розничной торговли. Речь идет о сверхлегких и легких пакетах, за исключением биоразлагаемых и сверхлегких пластиковых пакетов, предназначенных для упаковки свежего мяса, рыбы, сыпучих продуктов. Также в законопроекте предлагается обязательная маркировка пластиковых пакетов.

Штраф за реализацию таких пакетов предлагается установить в размере 500% от стоимости полученной для реализации партии товара, выполненной работы, предоставленной услуги, но не менее 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также предусмотрены штрафы за использование пакетов с несоответствующей маркировкой.

Законопроект внесли, так как полиэтилен представляет угрозу для экологии, как Украины, так и всей планеты. Перерабатывать его сложно, а еще сложнее, чтобы пакеты действительно попадали в пункты переработки, а не выбрасывались на помойку. В почве такие пакеты могут разлагаться столетиями. При этом выделяются вредные для окружающей среды и здоровья людей вещества.

Напомним, что в начале 2019 года в Молдове запретили продажу полиэтиленовых пакетов, за исключением тех, что используются для упаковки в заводских условиях.