В «Борисполе» задержали 22 авиарейса из-за конфликта поставщика МАУ с Фискальной службой

МАУ задержала вылет 22-х рейсов из-за юридического конфликта, фото — Ракурс

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Racurs.ua

В международном аэропорту «Борисполь» вечером 29 января задержали 22 авиарейса. Большинство из них были международными.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Фейсбук объяснила задержку вылета на 1−2 часа сбоем в заправке самолетов авиационным топливом.

Компания-поставщик МАУ также прокомментировала ситуацию. Приостановление заправки связано с конфликтом предприятия с Государственной фискальной службой Украины (ГФС). Несогласованность произошла из-за нового механизма погашения векселей при реализации авиагорючего. Его ввели согласно положениям Налогового кодекса, вступившим в силу с 1 января 2019 года.

Заправку самолетов МАУ приостановили, хотя авиакомпания выполняет свои обязательства по договору поставки горючего в аэропорту «Борисполь».

МАУ направила поставщику горючего претензионное письмо, чтобы компенсировать возможные штрафные санкции ГФС, которые могут наложиться из-за заправки. Как говорится сообщении авиакомпании, заправка самолетов горючим вопреки предписаниям ГФС была вынужденной — МАУ не хотела срывать выполнение десятков международных рейсов. Речь шла об интересах более 3 тыс. пассажиров.

В то же время в «Международных авиалиниях Украины» призывают правительство немедленно разобраться в ситуации.

В среду, 30 января, согласно данным онлайн-табло аэропорта «Борисполь», задерживается вылет рейса Днепр — Киев и обратно.