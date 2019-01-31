Первые подразделения медицинской эвакуации начали работать в зоне операции Объединенных сил на Донбассе (ВИДЕО)

Военные медики. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n117522-pervye-podrazdeleniya-medicinskoy-evakuacii-nachali-rabotat-v-zone-operacii-obedinennyh-sil.html

Racurs.ua

Подразделения медицинской эвакуации 31 января заработали на Донбассе.

Экипажи создали на базе военно-медицинского учреждения Вооруженных сил Украины. Медиков обеспечили техникой и медицинским оборудованием. Об этом сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что совершенствование системы предусматривает соответствие стандартам НАТО и создание единого органа управления процессом медицинской эвакуации в боевых условиях.

Как известно, экспериментальное подразделение медицинской эвакуации начали готовить осенью 2018 года на базе 65-го военного мобильного госпиталя. Планировалось, что из 53-х выделенных военнослужащих будут созданы 18 экипажей на автомобилях «Богдан» в составе старшего боевого медика, боевого медика и водителя-санитара. Экипажи должны постоянно находиться на передовой в районе проведения операции Объединенных сил и обеспечивать эвакуацию по территориальному принципу из зоны своей ответственности.

Ранее представители ООН заявляли, что доступа к медицине не имеют более 2 млн жителей Донецкой и Луганской областей. В то же время за последний год на Донбассе увеличилось количество лиц, которые недоедают. Помощи от Всемирной продовольственной программы ООН не стоит ждать, поскольку ее деятельность в восточных регионах сворачивают из-за отсутствия финансирования со стороны доноров.

Напомним, в операции Объединенных сил показали, как военные медики спасают гражданских, подстреленных террористами. Обстрелы гражданских, к сожалению, нередки на Донбассе и случаются время от времени.