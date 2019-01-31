Злоумышленники списывали газ, выдумывая ненастоящие аварии. Фото: Regionnews

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Руководство «Запорожгаза» за помощью противоправного механизма нанесло государству значительные убытки, которые оцениваются миллионами гривен.

Установлено, что менеджмент частного акционерного общества «Запорожгаз», блокирующим пакетом акций которого владеет «НАК Нафтогаз Украины», придумали незаконную схему обогащения. Дельцы искусственно списывали потребленный природный газ как ненормируемые потери под видом вымышленных технических аварий. Об этом сообщил пресс-центр украинской спецслужбы.

Эксперты подсчитали, что за один квартал злоумышленники в результате фейковых аварий якобы потеряли природного газа на сумму 26 млн грн. Чиновники пытались покрыть искусственно созданные убытки средствами из государственного бюджета и пользователей.

Правоохранители уже провели обыски в офисных помещениях общества и изъяли поддельные акты технических аварий и отчеты с внесенными ложными данными. Эти документы подтверждают проведение незаконной сделки.

Председателю правления «Запорожгаза» уже объявили о подозрении по ч. 2 ст. 364−1 (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовых форм) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины и отстранили от должности.

Напомним, осенью 2018 года оперативники Службы безопасности Украины задержали чиновника госпредприятия «Черкасское военное лесничество» за незаконную реализацию леса.