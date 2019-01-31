Как в кино: возле одного из американских банков случайно нашли подземный тоннель (ФОТО, ВИДЕО)

Вход в тоннель находился в соседней лесополосе, фото: NBC

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Racurs.ua

В американском штате Флорида вблизи одного из банков случайно обнаружили подземный тоннель.

Инцидент произошел во вторник вечером в городке Пемброк-Пайнс, на юго-востоке штата, сообщает телеканал CNN.

Тоннель обнаружили местные правоохранители, которые прибыли по вызову о провале грунта на дороге. Неожиданно оказалось, что это вход в подземный тоннель, который ведет из лесополосы к отделению банка JPMorgan Chase, расположенного с другой стороны дороги.

В тоннель направили полицейскую собаку, но она там никого не обнаружила.

Внутри нашли пару грязных ботинок, лопаты, генератор, самодельную лестницу, лебедку и небольшую вагонетку, которую, вероятно, использовали для вывоза грунта из тоннеля.

Длина тоннеля составляет примерно 15 м, диаметр — меньше метра. Проложили его примерно на метровой глубине.

У следователей еще нет подозреваемых, но они считают, что в строительстве тоннеля принимали участие более одного человека.

По словам специального агента ФБР Майкла Леверока, этой случай уникальный и похож на сцену из фильма.

«Я видел в фильмах что-то подобное, однако эта дыра настолько мала… Я не могу представить, как они это сделали, — отмечает Леверок. — Вы бы не боялись ограниченного пространства, если бы это делали».

Напомним, в прошлом году в Бразилии правоохранители задержали группу злоумышленников, которые прорыли тоннель длиной 600 м, чтобы добраться до одного из банков.