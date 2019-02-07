Момент задержания полицейского, фото: пресс-центр СБУ

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Racurs.ua

Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) и государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили на взятке руководителя подразделения быстрого реагирования одного из отделов Национальной полиции города Каменского Днепропетровской области.

По информации оперативников спецслужбы, полицейский систематически получал от местных предпринимателей неправомерную выгоду за непрепятствование их коммерческой деятельности. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Полицейского задержали на одной из улиц города во время получения очередного случая получения ежимесячной взятки. Задержание происходило при участии сотрудников внутренней безопасности полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Продолжаются следственные действия. Расследование проходит под процессуальным руководством Военной прокуратуры.

Напомним, в прошлом году на Днепропетровщине при получении взятки задержали руководителя аппарата одного из городских судов области. От одного из местных жителей он требовал 10 тыс. грн за сокрытие информации об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.