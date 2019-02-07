Рада просит НАТО предоставить Украине план действий по членству в Североатлантическом альянсе

Рада просит НАТО ускорить предоставление ПДЧ, фото — UA.NEWS

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Верховная Рада 7 февраля приняла постановление, в котором обратилась к странам-членам Североатлантического альянса с просьбой предоставить Украине программу действий по членству в НАТО.

За постановление «Об обращении Верховной Рады Украины к лидерам государств НАТО, Североатлантическому Совету и Парламентской Ассамблее НАТО, национальным парламентам государств-членов «О предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО» проголосовали 243 депутата, сообщает сайт парламента.

Рада просит НАТО поддержать высказанное Украиной намерение получить членство в Североатлантическом альянсе и предоставить план действий по членству в нем. Этот документ является одним из фундаментальных в процессе приобретения любой страной членства в альянсе.

Депутаты констатировали, что особое партнерстве между Украиной и НАТО «изменилось и требует новых форм институционального диалога». Рада призвала лидеров государств-членов НАТО одобрить план действий по членству Украины во время юбилейного саммита организации в Лондоне (декабрь 2019 года).

Напомним, что сегодня украинский парламент закрепил в Конституции стратегический курс страны на членство в Евросоюзе и НАТО.