Телескоп Hubble зафиксировал гигантское полярное облако на Уране (ФОТО)

На планете Уран десятки лет продолжается мощный шторм, фото: blogspot.com

https://racurs.ua/n117934-teleskop-hubble-zafiksiroval-gigantskoe-polyarnoe-oblako-na-urane-foto.html

Racurs.ua

Космический телескоп Hubble недавно сделал новые снимки двух планет-гигантов Солнечной системы — Урана и Нептуна.

Проанализировав их, астрономы обнаружили, что гигантская яркая область белого цвета возле одного из полюсов планеты продолжает существовать и даже становится все ярче, вероятно, из-за наступления лета на планете, которая совершает один оборот вокруг Солнца за 84 земных года. Об этом сообщается на сайте телескопа.

Ученые называют эту область на севере планеты «полярной шапкой». Возможно, это длительный шторм, образовавшийся из-за сезонных изменения в атмосферных потоках.

Уран — одна из наименее изученных планет Солнечной системы. Единственный космический аппарат, ее посещал, это «Вояджер-2» в 1986 году. К тому же, этот визит был достаточно коротким — космический аппарат использовал Уран для осуществления гравитационного маневра с целью коррекции своего курса.

Тогда не планете тоже была замечена северная «полярная шапка», однако значительно меньшего размера, вероятно, потому, что на Уране тогда был зимний период. Сейчас на Уране — середина лета.

Процессы в атмосфере планет-гигантов могут длиться десятки земных лет. В течение долгого времени ученые были лишены возможности за ними наблюдать. Однако с момента запуска телескопа Hubble в 1990 году стало возможно осуществлять ежегодный мониторинг удаленных планет Солнечной системы.

Напомним, недавно NASA опубликовало последнее фото космического телескопа «Кеплер» — фрагмент участка неба в созвездии Водолея.