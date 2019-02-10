Обязательное обрезание введут для депутатов в Танзании

Депутаты в Танзании пропагандируют обрезание, которое снижает риск передачи ВИЧ, фото - klinika.pl.ua

https://racurs.ua/n117969-obyazatelnoe-obrezanie-vvedut-dlya-deputatov-v-tanzanii.html

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Депутат Национальной ассамблеи Танзании Джеклин Нгоняни предложила проверить, обрезаны ли ее коллеги-мужчины.

Депутат таким образом пропагандирует обрезание, которое снижает риск передачи ВИЧ, сообщает BBC. По ее словам, все необрезанные депутаты должны пройти эту процедуру.

Сообщается, что многие коллеги поддержали эту идею. Однако член парламента Джозеф Селасини выступил против предложения Нгоняни, назвав его «бескультурным и насильственным».

ВИЧ рассматривается главной угрозой здоровью в Танзании. Считается, что около 5% взрослого населения Танзании инфицированы ВИЧ. Это 13-е место в мире по уровню инфицирования.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что обрезание снижает риск заражения ВИЧ среди мужчин примерно на 60%.

Ученые считают, что обрезание меняет состав бактериальной флоры, практически убивая анаэробные бактерии и снижая риск заражения ВИЧ.