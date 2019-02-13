В электричке на Киевщине сотрудник военизированной охраны из револьвера стрелял в хулиганов, есть раненые (ФОТО)

Стрельба произошла в электричке. Фото: Яндекс

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Racurs.ua

Стрельба в электричке Мироновка-Фастов произошла в Киевской области. Боец военизированной охраны, который ехал к месту несения службы, был вынужден применить табельное оружие против хулиганов.

На станции Карапыши три пассажира сели в электропоезда Киев-Мироновка. Мужчины были в нетрезвом состоянии, учинили дебош в вагоне и пытались проникнуть в кабину машиниста. Один из хулиганов без веской причины сорвал стоп-кран. Об этом 13 января сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Сотрудник военизированной охраны в форменной одежде пытался утихомирить компанию и сделал им замечание. Неизвестные отреагировали на это агрессивно и напали на военного. Боец был вынужден стрелять — из револьвера системы «Наган» он произвел выстрел вверх, а затем сделал несколько выстрелов в сторону хулиганов. Огнестрельные ранения получили три человека. В реанимацию с ранением грудной клетки и брюшной полости попал 30-летний мужчина, а два его товарища 31 и 33-летнего возраста с аналогичным ранением грудной клетки находятся в хирургическом отделение больницы.

Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ст. 124 (умышленное причинение тяжких телесных повреждений в случае превышения границ необходимой обороны или в случае превышения мер, необходимых для задержания преступника) Уголовного кодекса Украины. Револьвер и патроны правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Напомним, на днях в Одессе произошла стрельба возле развлекательного заведения. В результате вооруженного инцидента пострадал 28-летний местный житель, которого отправили в больницу с ранением живота.