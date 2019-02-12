Пьяный водитель «Мерседеса» открыл стрельбу возле ресторана в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)

Ночная стрельба в Киеве, фото — Информатор

https://racurs.ua/n118036-pyanyy-voditel-mersedesa-otkryl-strelbu-vozle-restorana-v-kieve-foto-video.html

Racurs.ua

Пьяный водитель «Мерседеса» в ночь с 11 на 12 февраля устроил стрельбу возле ресторана на бульваре Леси Украинки в Киеве.

Пострадавших в результате стрельбы нет, сообщает «Информатор» в Фейсбук. Стреляли возле ресторана Benjamin’s Sheinker, использовав при этом ружье 12-го калибра.

Патрульные полицейские, прибывшие на событие, обнаружили несколько гильз. Вблизи ресторана находился белый седан Mercedes на транзитных номерах, вокруг которого ходили нетрезвые лица.

Выстрелы из гладкоствольного ружья произвел водитель иномарки, который также находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция устанавливает причины стрельбы.