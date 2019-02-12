Здание конгресса США

https://racurs.ua/n118035-amerikanskie-kongressmeny-dostigli-dogovorennostey-dlya-predotvrascheniya-pravitelstvennogo.html

Racurs.ua

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки представители демократов и республиканцев провели переговоры и заявили, что достигли договоренностей по предотвращению правительственного «шатдауна» в конце этой недели.

Политические оппоненты достигли принципиальной договоренности по вопросам достижения безопасности на южной границе США. Это предотвратит новую остановку работы федерального правительства с 15 февраля. Об этом 12 февраля сообщает CNN.

Издание пишет, что сенатор-республиканец от штата Алабама и председатель комитета по ассигнованиям верхней палаты Конгресса Ричард Шелби не уточнил журналистам, договорились ли стороны о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Напомним, 26 января Дональд Трамп подписал законопроект о временном возобновлении работы правительства США — до 15 февраля. Как известно, разногласия Демократической и Республиканской партии по строительству стены на мексикано-американской границе стали причиной кризиса в США и «шатдауна».

На днях Трамп предупредил политических оппонентов из Демократической партии о вероятности нового «шатдауна» в стране. В Вашингтоне также допускают возможность приостановки работы правительства из-за спора президента США с Конгрессом. Представители Демократической партии были готовы выделить на строительство стены лишь 800 млн. дол., но республиканцы настаивали на большей сумме, поскольку строительство стены стоит 5,7 млрд долл.