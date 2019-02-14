Крупнейший пассажирский самолет в мире станет историей, Airbus прекращает его производство (ФОТО, ВИДЕО)

Крупнейший пассажирский самолет в мире станет историей, Airbus прекращает производство / Фото: ANA

https://racurs.ua/n118167-krupneyshiy-passajirskiy-samolet-v-mire-stanet-istoriey-airbus-prekraschaet-proizvodstvo-foto.html

Racurs.ua

Французский авиаконцерн Airbus останавливает производство своего флагманского гигантского пассажирского самолета A380, подвергая угрозе сокращения 200 рабочих мест в Британии. Это «болезненное» решение компания приняла после того, как авиакомпания Emirates Airline примерно на 25% (с 162 до 123 лайнеров) урезала свой заказ на покупку A380. Также на авиарынке отмечается низкий спрос на эту модель.

Одна из крупнейших авиастроительных компаний заявляет, что в течение следующих трех лет это решение затронет в общей сложности до 3,5 тыс. рабочих мест. Все поставки самолета прекратятся в 2021 году, пишет Naked science.

За 14 лет Airbus произвела 234 самолета A380. В изначальных планах концерна говорилось о поставке примерно 1200 самолетов. Авиалайнер А380 стал крупнейшим серийным пассажирским самолетом в истории авиации. Авиалайнер может перевозить 850 пассажиров, а также выполнять беспосадочные перелеты на расстояние до 15,4 тыс. км.

Авиаконцерн Airbus в будущем планирует развивать модели A330 и A350.

Напомним, в прошлом году государственное предприятие «Антонов» опубликовало видео запуска и полета крупнейшего в мире самолета Ан-225 «Мрия». Ролик сняли во время одного из 12 полетов между Чили и Боливией.