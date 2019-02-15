В Китае под землей обнаружили гигантские горы. Фото: Звезда

https://racurs.ua/n118208-v-kitae-pod-zemley-obnarujili-gigantskie-gory.html

Racurs.ua

В Китае на глубине более 600 км обнаружили гигантские горы. Находку зафиксировали ученые китайского Института геологии и геофизики с коллегами из Принстонского университета. Горы находятся на границе между верхней и нижней мантией.

Ученые провели анализ сейсмологических данных, которые были получены в 1994 году во время землетрясения в Боливии, магнитуда которого достигла отметки в 8,2. Используя суперкомпьютеры, исследователи смоделировали особенности рассеивания волн, которые проходят через горные поры. Волны отражаются и преломляются из-за топографических особенностей и переходов между породами разной плотности. Об этом сегодня сообщает Lenta.ru со ссылкой на Phys.org.

Таким образом ученые определили особенности границы на глубине 660 км. Она оказалась более неровной, чем обычные горы.

Хотя геологи не могут определить высоту этих гор, по предварительным оценкам, они больше любых деталей рельефа на поверхности земной коры.

Согласно результатам исследования, верхняя и нижняя границы мантии в определенных местах могут не смешиваться, а иногда и вовсе остаются четко разделенными. Найденные неровности могут объясняться тепловыми аномалиями или химической неоднородностью. Однако, особенности переноса тепла в мантии стерли бы следы аномалии в течение миллиона лет. Химические неоднородности свойственны зонам субдукции, где океанические плиты погружаются под континентальные.

Между тем напомним, что марсоход Curiosity покинул хребет Веры Рубин и отправился к подножью горы Шарп (Эолида). Там он займется исследованием глинистой почвы.