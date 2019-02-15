Обвиняемый и адвокаты не появились: заседание суда в отношении мэра Харькова перенесли

Геннадий Кернес, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n118237-obvinyaemyy-i-advokaty-ne-poyavilis-zasedanie-suda-v-otnoshenii-mera-harkova-perenesli.html

Racurs.ua

Заседание Полтавского апелляционного суда, который рассматривает три апелляции по закрытию дела в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников — Виталия Блинника и Евгения Смицкого, которых подозревают в причастности к похищениям и пыткам активистов Евромайдана зимой 2014 года, перенесли.

Причиной этого стала неявка в суде Кернеса и трех адвокатов всех обвиняемых по уважительным причинам, сообщает «Укринформ».

Отмечается, что адвокаты обвиняемых документально подтвердили уважительные причины своей неявки. Кернес сослался на отсутствие адвокатов и физическое состояние, которое не позволяет ему свободно передвигаться.

Прокурор Александр Ганилов подал в суд ходатайство о принудительном приводе Кернеса в суд, а также обеспечение его и других обвиняемых бесплатными адвокатами. Это ходатайство поддержали пострадавший Сергей Ряполов и его адвокат Татьяна Зелькина.

Однако суд в удовлетворении этого ходатайства отказал. По мнению судьи Владимира Костенко, пока еще нет причин говорить о неявке Кернеса по неуважительным причинам.

Следующее заседание суда состоится 5 марта.

Напомним, в августе 2018 года дело против Кернеса и двух его охранников было закрыто в связи с отказом стороны обвинения поддерживать обвинение по делу.