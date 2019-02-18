Ученый пытался передать иностранной разведке секретные технологии, которым нет аналогов в мире — СБУhttps://racurs.ua/n118319-uchenyy-pytalsya-peredat-inostrannoy-razvedke-sekretnye-tehnologii-kotorym-net-analogov-v-mire.htmlRacurs.ua
Секретные разработки в оборонной сфере Украины пытался продать представителям иностранной разведки бывший работник одного из научно-исследовательских институтов Киева.
Правоохранители установили, что ученого завербовали, он работал на иностранцев. Злоумышленника разоблачили сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины. Об этом 18 февраля сообщил пресс-центр спецслужбы.
Установлено, что ученый должен был передать секретные материалы касательно радиоизлучающих технологий, аналоги которых в мире отсутствуют. Мужчину задержали в Киеве во время попытки незаконной передачи секретных сведений.
Следователи СБУ уже объявили фигуранту дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят следственные действия.
Напомним, в октябре 2018 года Служба безопасности Украины предотвратила кражу из военной части в Киевской области двух авиационных двигателей. Командир роты охраны пытался продать два двигателя к вертолетам и искал покупателей. Через посредников он планировал продать их за 400 тыс. грн. Следствие установило, что посредниками были россияне.