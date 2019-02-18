СБУ предупредила продажу за границу секретных разработок. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n118319-uchenyy-pytalsya-peredat-inostrannoy-razvedke-sekretnye-tehnologii-kotorym-net-analogov-v-mire.html

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Секретные разработки в оборонной сфере Украины пытался продать представителям иностранной разведки бывший работник одного из научно-исследовательских институтов Киева.

Правоохранители установили, что ученого завербовали, он работал на иностранцев. Злоумышленника разоблачили сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины. Об этом 18 февраля сообщил пресс-центр спецслужбы.

Установлено, что ученый должен был передать секретные материалы касательно радиоизлучающих технологий, аналоги которых в мире отсутствуют. Мужчину задержали в Киеве во время попытки незаконной передачи секретных сведений.

Следователи СБУ уже объявили фигуранту дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят следственные действия.

Напомним, в октябре 2018 года Служба безопасности Украины предотвратила кражу из военной части в Киевской области двух авиационных двигателей. Командир роты охраны пытался продать два двигателя к вертолетам и искал покупателей. Через посредников он планировал продать их за 400 тыс. грн. Следствие установило, что посредниками были россияне.