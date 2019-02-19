В Канаде выставили на продажу коллекцию из 55 кемперов Volkswagen Westfalia (ФОТО)

Фольксваген Фествалія. Фото: Drive2

https://racurs.ua/n118367-v-kanade-vystavili-na-prodaju-kollekciu-iz-55-kemperov-volkswagen-westfalia-foto.html

Racurs.ua

Коллекцию из 55 кемперов Volkswagen Westfalia (Фольксваген Вестфалия) продает канадец.

Мужчина продает машины одним лотом за 350 тыс. дол. Среди авто есть микроавтобусы, которые построены на базе фургона Type 2 и американской модели Vanagons. Об этом сообщает The Drive.

По словам коллекционера, все автомобили находятся в пригодном для восстановления состоянии, а комплектация соответствует периоду выпуска. Машины по одной продавать владелец не хочет, лот реализуется лишь коллекцией. Для того, чтобы посмотреть на машины, нужно заплатить 500 долл.

Как известно, кемперы Volkswagen Westfalia разрабатывала немецкая компания Westfalia-Werke и выпускала эти авто с 1968 по 1979 год. Некоторые машины оборудовали кухней, холодильником и столом. Очень популярными были модели с подъемной крышей.

Напомним, с аукциона планировали продать один из 26 экземпляров Mercedes-Benz (Мерседес Бенц) AMG CLK GTR, построенных для омологации (улучшение технических характеристик) спортпрототипов класса FIA GT в 1990-х годах.