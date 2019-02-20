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Ракурс
Mitsubishi F-2, фото: «Википедия»

У побережья Японии разбился истребитель Сил самообороны страны

20 фев 2019, 09:34
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В Японии при осуществлении летной подготовки разбился истребитель Сил самообороны страны F-2. Связь с самолетом авиадиспетчеры потеряли сегодня утром.

Инцидент произошел у побережья префектуры Ямагути, расположенной в западной части крупнейшего острова Японского архипелага Хонсю. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на Министерство обороны страны.

Двое членов экипажа смогли спастись, их на спасательном плоту заметили с вертолета и уже вытащили из воды. По словам японских чиновников, спасенные находились в сознании.

Поиски самого самолета продолжаются. В Минобороны Японии отмечают, что обнаружили на поверхности воды нефтяное пятно, которое мог оставить истребитель.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Mitsubishi F-2 — это истребитель-бомбардировщик, разработанный японской компанией Mitsubishi Heavy Industries и американской Lockheed Martin для Воздушных сил самообороны Японии на базе американского истребителя F-16. Японские военные приняли его на вооружение в 2000 году.

Напомним, в декабре 2018 году у побережья Японии столкнулись два американских военных самолета.


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