У побережья Японии разбился истребитель Сил самообороны страны

Mitsubishi F-2, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n118396-u-poberejya-yaponii-razbilsya-istrebitel-sil-samooborony-strany.html

Racurs.ua

В Японии при осуществлении летной подготовки разбился истребитель Сил самообороны страны F-2. Связь с самолетом авиадиспетчеры потеряли сегодня утром.

Инцидент произошел у побережья префектуры Ямагути, расположенной в западной части крупнейшего острова Японского архипелага Хонсю. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на Министерство обороны страны.

Двое членов экипажа смогли спастись, их на спасательном плоту заметили с вертолета и уже вытащили из воды. По словам японских чиновников, спасенные находились в сознании.

Поиски самого самолета продолжаются. В Минобороны Японии отмечают, что обнаружили на поверхности воды нефтяное пятно, которое мог оставить истребитель.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Mitsubishi F-2 — это истребитель-бомбардировщик, разработанный японской компанией Mitsubishi Heavy Industries и американской Lockheed Martin для Воздушных сил самообороны Японии на базе американского истребителя F-16. Японские военные приняли его на вооружение в 2000 году.

Напомним, в декабре 2018 году у побережья Японии столкнулись два американских военных самолета.