Не понравилась? Порошенко сорвал шапку с девушки в Запорожье (ВИДЕО)

Инцидент с шапкой и Порошенко в Запорожье, фото: Replyua.net

https://racurs.ua/n118739-poroshenko-snyal-shapku-s-devushki-v-zaporoje-video.html

Racurs.ua

Во время визита президента Украины Петра Порошенко в Запорожье произошел странный инцидент.

Президент 27 февраля побывал в Приморске и Запорожье и завершал визит в регион встречей с местными жителями. Главу государства встречала большая толпа и Порошенко здоровался с жителями города лично, проходя мимо них вместе с охраной.

На видео, которое опубликовал в Фейсбуке местный журналист Андрей Ткачук, видно, что Порошенко снял розовую шапку с девушки в толпе, но сразу же вернул ее владелице.

По поводу причин такого поступка комментарии пользователей сети разделились. Часть их них считает, что Порошенко мог возмутить вопрос о якобы преследованиях пророссийского блогера Анатолия Шария. Другие считают, что в этот момент у главы государства спросили о притеснениях кандидата в президенты Анатолия Гриценко. Есть и такие, которые считают, что шапку у девушки снимал не Порошенко, а по каким-то причинам его охранник.