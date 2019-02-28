На Киевщине у психически больных пациентов в интернате отбирали пенсии. Фото: MyKharkov

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В Киевской области у недееспособных граждан работники Ставовского психоневрологического интерната отбирали часть пенсий, злоупотребляя опекунскими правами в отношении своих подопечных.

Нарушения прав психически больных граждан, находящихся в этом интернате, были выявлены во время проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту изъятия средств психически больных пациентов работниками учреждения. Предварительная квалификация производства — ч. 2 ст. 191 УК Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебными полномочиями). Сейчас следователи проводят досудебное расследование.

Отметим, что в июне 2018 года был принят закон по развитию правовых отношений при оказании психиатрической помощи. Была пересмотрена не только терминология, но и сам порядок предоставления такой помощи.