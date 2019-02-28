Аншлагу на матче «Динамо» с «Челси» угрожают спекулянты билетами

НСК "Олимпийский", фото — ФК "Динамо"

https://racurs.ua/n118768-anshlagu-na-matche-dinamo-s-chelsi-ugrojaut-spekulyanty-biletami.html

Racurs.ua

Аншлагу на матче Лиги Европы «Динамо» (Киев) — «Челси» (Лондон) угрожают спекулянты билетами. За пропуск на поединок, который состоится на НСК «Олимпийский» в Киеве 14 марта, перекупщики требуют цену, которая в шесть раз превышает номинал, сообщает 28 февраля «СпортАрена».

Онлайн-продажа билетов на поединок киевлян с грандом европейского футбола стартовала в воскресенье, 24 февраля. А во второй половине понедельника, 25 февраля, билеты появились в кассах. По состоянию на среду (за неполных четыре дня) все билеты, поступившие в свободную продажу, раскупили.

Однако какая-то часть из этих билетов находится у перекупщиков. В интернете можно найти различные объявления о продаже билетов, но перекупщики торгуют и непосредственно у стадиона.

«У них здесь прямо какая-то секта. Их работает до десяти человек. Все друг друга знают, базар какой-то. Наверное, здесь нужно платить долю, если ты хочешь попасть в этот бизнес. У некоторых в руках видел кипу билетов — штук сто, наверное», — рассказывает изданию болельщик Артем Чугаевский.

Самые дешевые билеты номиналом 50 грн продаются минимум за 300 грн.

Напомним, что «Динамо» и «Челси» сыграют в 1/8 финала Лиги Европы. Сначала киевляне поедут в Лондон (7 марта), а ответный матч в Киеве состоится 14 марта в 19.55.