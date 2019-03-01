На Закарпатье депутату райсовета объявили подозрение в государственной измене

СБУ объявила подозрение депутату

https://racurs.ua/n118822-na-zakarpate-deputatu-raysoveta-obyavili-podozrenie-v-gosudarstvennoy-izmene.html

Racurs.ua

Подозрение в государственной измене объявили депутату Береговского районного совета.

Служба безопасности Украины установила, что один из депутатов райсовета в июне 2018 года организовал участие фейковой сборной Закарпатья в так называемом чемпионате по футболу непризнанных республик. Об этом 2 марта сообщил пресс-центр спецслужбы.

«Следователи управления СБУ в Закарпатской области за умышленные действия депутата районного совета в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и информационной безопасности нашего государства объявили ему подозрение в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины», — отметили в Службе безопасности.

Оказалось, что депутат непосредственно формировал команду из выходцев из Закарпатской области, которые долгое время играли за профессиональные футбольные клубы разных стран. Депутат приобрел команде форму, финансировал информационную кампанию турнира.

Оперативники СБУ выяснили, что на непризнанном чемпионате спортсмены выступали в форме с комбинированным логотипом герба, флага, контурной карты Закарпатской области в сочетании с государственной символикой соседней европейской страны. В спецслужбе утверждают, что эту эмблему можно расценить как декларирование претензий и посягательств на территориальную целостность Украины.

Напомним, в феврале суд арестовал бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману до 27 марта 2019 года. Военная прокуратура совместно с СБУ подозревает экс-руководителя Генштаба в государственной измене.