Суд арестовал подозреваемого в госизмене Заману на один месяц

Замана в суде, фото - Укринформ

https://racurs.ua/n118627-sud-arestoval-podozrevaemogo-v-gosizmene-zamanu-na-odin-mesyac.html

Racurs.ua

В ночь с 25 на 26 февраля суд арестовал бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману до 27 марта 2019 года.

Решение о заключении под стражу на один месяц принял судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый, сообщается в трансляции судебного заседания.

Защита Заманы считала, что позиция прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей основывается на предположениях. Адвокаты считают, что с 2014 года их клиент мог при желании уехать из Украины. Но он этого не сделал.

Подозреваемый в госизмене Замана рассказал в суде, что сокращение количества ВСУ, происходившее во время его управления Генштабом, было связано с оптимизацией количества ненужных военных частей.

«Ракурс» сообщал, что Заману задержали утром 25 февраля. Военная прокуратура совместно с СБУ подозревает экс-руководителя Генерального штаба в государственной измене.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос объяснил позицию обвинения, а также рассказал, что в прокуратуре предполагают — Замана мог не принимать присягу на верность народу Украины.