Санкции против Венесуэлы ввели США. Фото: RT

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Санкции против Венесуэлы ввели США сегодня, 25 февраля. Ограничения касаются четырех чиновников.

Отмечается, что санкции коснулись бывшего вице-президента Венесуэлы Рамона Каррисалеса, который сейчас является председателем штата Апуре, а также губернатора штата Варгас Хорхе Карнейро, сообщается на сайте министерства финансов США.

Также США были введены санкции в отношении еще двух губернаторов: главы штата Карабобо Рафаэля Лакава и губернатора штата Сулии Омара Прието.

Напомним, ранее избранный президент страны Николас Мадуро, после инаугурации которого в стране начались массовые протесты, заявил о разрыве дипломатических отношений с США и заставил американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов.

Также в течение последней недели Мадуро закрыл границу с островами в Карибском море, принадлежащими Нидерландам, Колумбией и Бразилией из-за информации о доставке международной гуманитарной помощи через эти страны.