Гибель группы Дятлова: Следственный комитет России обнародовал свою версию

Одна из последних фотографий группы Дятлова, фото: mk.ru

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Следственный комитет Росии (СКР) озвучил свою версию одной из самых больших загадок истории Советского Союза — гибели туристической группы под руководством Игоря Дятлова зимой 1959 года в Уральских горах при очень странных обстоятельствах.

Туристы по неизвестной причине покинули, будучи преимущественно легкоодетыми, ночью палатку, расположенную на склоне одной из гор, и позже погибли от переохлаждения, сообщает издание mk.ru.

Несмотря на то, что с момента гибели туристов прошло 60 лет, до сих пор нет надежного объяснения того, что действительно тогда случилось. Своих активных сторонников имеют разные версии — от непреднамеренного осквернения «дятловцами» дерева-тотема местных жителей, вызвавшего с их стороны неожиданное нападение, до случайной встречи в горах с агентами ЦРУ или даже инопланетянами. Есть и версии, объясняющее произошедшее природными причинами — неожиданным сходом лавины или загадочным источником инфразвука, вызвавшего у туристов приступ паники.

По мнению СКР причиной гибели «дятловцев» стала именно лавина, а также плохая подготовка туристов к экспедиции. Отмечается, что у Дятлова не было необходимого опыта для совершения такого сложного зимнего похода, а туристы не имели ни необходимых навыков, ни точной карты местности, ни нужного снаряжения.

По версии СКР, 2 февраля 1959 года на местность, где расположилась группа Дятлова, обрушился мощный циклон с сильным снегопадом и ураганным ветром скоростью до 30 м/с. Такое ухудшение погодных условий спровоцировало сход снега, к которому, очевидно, туристы были не готовы и покидать палатку им пришлось в считанные секунды в панике. Туристы попытались добраться до леса и развести там огонь, чтобы переждать непогоду. Однако наиболее легкоодетая часть туристов замерзла, не смотря на уже разведенный костер. Другие туристы погибли, получив травмы «в результате падения в скрытые под снегом пустоты» из-за провалившегося под их весом снежно-ледового перешейка.

Напомним, из-за сильных снегопадов, спровоцировавших сходы лавин, в начале этого года в Европе погибли несколько человек.