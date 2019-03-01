Пакистан вернул сбитого индийского пилота на родину. Фото: yaplakal

https://racurs.ua/n118816-pakistan-vernul-sbitogo-indiyskogo-pilota-na-rodinu-foto.html

Racurs.ua

Пакистанские власти вернули в Индию пилота Абхинандана Вартхамана. Его пленили 27 февраля, когда индийский самолет сбили пакистанские военные. Индус выжил при падении борта, поскольку вовремя катапультировался.

Пакистан передал пилота в качестве доказательства мирных намерений в урегулировании конфликта. Подполковник индийской авиации после захвата в плен выступил в эфире пакистанского телевидения и выразил благодарность властям страны за спасение. Об этом сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на газету The Economic Times.

В среду над Индостаном произошел воздушный бой. Пакистанская сторона сбила два самолета. Однако Индия признала потерю только одного истребителя и заявила в ответ, что сбила пакистанский самолет.

После этого конфликт между двумя странами обострился еще больше: Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство и привели армии в состояние полной боевой готовности.

Перед этим пакистанский террорист совершил теракт в Кашмире. Жертвами взрыва стали по меньшей мере 40 индийский полицейских. Именно поэтому индийская авиация нанесла удар по предполагаемым лагерям исламистов на территории Пакистана.

Как ранее сообщал «Ракурс», закрытое небо над Пакистаном задержало тысячи туристов в аэропорту Таиланда.