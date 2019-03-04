В Японии создали робот-смартфон, который поможет родителям следить за детьми

Робот-смартфон будет следить за детьми. Фото: Ladytech

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Racurs.ua

Робот-смартфон будет помогать родителям следить за детьми. Новое устройство разработала японская компания Sharp.

Робот представляет собой маленький смартфон, оснащенный камерой, с помощью которой родители смогут узнать, что происходит дома в их отсутствие, сообщает 3.nhk.or.jp.

Основной функцией этого робота является передача фото и видео из дому на смартфоны родителей. К примеру, когда дети вернулись со школы, робот сразу же отправляет их фото родителям.

Также отмечается, что родители могут с помощью смартфона отправить указания детям. Робот может зачитать текст, который передали родители.

Ранее сообщалось, что в Китае создали умную ручку, которая поможет детям изучать иностранные языки. Устройство имеет систему оценки произношения, а также базу из 20 подтем и словарь из более 2 тыс. слов на китайском и английском языках.