Масштабные лесные пожары охватили север Испании (ФОТО, ВИДЕО)

Масштабные лесные пожары охватили север Испании. Фото: А42

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Racurs.ua

Испанские пожарные борются с сотней отдельных лесных пожаров на севере Пиренейского полуострова. В борьбе со стихией задействованы 200 пожарных и дополнительно привлекли военных.

Огненная стихия бушует в 30 из 78 муниципалитетов. Самые сильные пожары охватили Тинео, Сомиедо, Нарсеа и Алланде. Пламя повредило линии электропередач и теперь несколько сельских районов региона остались без электроснабжения, а второстепенные дороги Астурии закрыли из-за их близкого расположения к огню. Об этом сообщает The Local.

Местные чиновники утверждают, что причины пожаров кроются в сильном южном ветре с порывами до 100 км/час и нехарактерных для этого времени года высоких температурах. Деревья в лесу стали сухими и подверженными воспламенению из-за малого количества осадков. Местных жителей призывают быть осторожнее, поскольку на вторник снова прогнозируют сильный ветер, что может значительно ухудшить ситуацию с пожарами.

Хотя Испания и подвержена лесным пожарам в летний период, такие происшествия нехарактерны для дождливых северных регионов, особенно в это время года.

Как сообщал «Ракурс», в начале февраля в Новой Зеландии пожар охватил более 1,8 тыс. га леса. Местные власти эвакуировали жителей 170 домов.