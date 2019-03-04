Путин подписал указ о выходе РФ из ракетного договора с американцами

Президент РФ Путин. Фото: Народная правда

https://racurs.ua/n118940-putin-podpisal-ukaz-o-vyhode-rf-iz-raketnogo-dogovora.html

Racurs.ua

Владимир Путин 4 марта подписал указ о приостановке выполнения Российской Федерацией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

В Кремле традиционно обвинили Вашингтон в нарушении этого договора. Соответствующий текст указа появился на веб-странице российского президента.

«Согласно п. 4 ст. 37 Федерального закона от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ „О международных договорах Российской Федерации“ приостановить выполнение Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года к устранению Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия», — говорится в тексте указа.

Ранее сообщалось, что в феврале Путин заявил о том, что Российская Федерация прекращает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности, а российские конструкторы и инженеры начнут работать над созданием новых видов ракет.

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео объявил, что Соединенные Штаты прекращают участие в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности с 2 февраля. Чиновник обвинил Россию в нарушении договора и сказал, что это препятствует налаживанию отношений между Вашингтоном и Москвой.

В НАТО поддержали решение Вашингтона о приостановке действия ракетного договора, поскольку Россия постоянно нарушала его положения. В Североатлантическом альянсе заверили, что не намерены размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования.