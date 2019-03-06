Безработный житель Кракова готовился совершить покушение в Сейме Польши

Сейм Польши, фото: Flickr

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Польские правоохранители задержали 28-летнего безработного жителя Кракова Пшемислава М., который готовился совершить покушение в парламенте страны — Сейме.

Кроме того, он рассылал угрозы мэрам ряда городов и экс-президенту страны Леху Валенсе, сообщает издание РАР.

В частности, мэр Кракова Яцек Майхровский получил письмо с требованием отставки и угрозой убийством, если он не выполнит это требование. Для придания большей аргументации своим словам, злоумышленник вложил в письмо гильзу и патрон без пороха. Аналогичные послания получили также мэры Ряшева, Лодзи и Кельца.

После отправки этих писем правоохранители разыскали Пшемислава М. и задержали его в понедельник.

По словам злоумышленника, выбирая адресатов для этих писем он не руководствовался политическими предпочтениями.

Тогда оказалось, что он также готовился к убийствам в Сейме. Правоохранители нашли у него ножи, макеты оружия и противогаз.

«Он учитывал, что может быть убитым, совершая такие действия», — отмечает прокурор окружной прокуратуры Кракова Мирослава Калиновская-Зайдак.

Отмечается, что объяснить мотив своих действий Пшемислав М. не смог.

Задержанному грозит до восьми лет заключения. Прокуратура потребует меры пресечения в виде ареста на три месяца.

Также его подозревают в мошенничестве, которое нанесло ущерб частному лицу на сумму не менее 6 тыс. злотых (более 40 тыс. грн). Следователи не исключают, что перечень обвинений может еще больше возрасти.

Напомним, в январе мэр Гданьска Павел Адамович умер в больнице от ножевых ранений, полученных в результате нападения преступника-рецидивиста.