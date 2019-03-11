Латвия отгородилась от РФ пограничным забором. Фото: Клопс

https://racurs.ua/n119240-latviya-otgorodilas-ot-rf-pogranichnym-zaborom.html

Racurs.ua

Латвия на границе с Россией построил 93 км забора с колючей проволокой и обустроила 207 км пограничной полосы. Завершить проект планируют к 2020 году.

Заграждение на границе с Россией, согласно проекту, включает в себя забор, патрульные будки, деревянные пешеходные дорожки и водопропускные трубы. Высота заграждения составила 2,7 м, а сам проект обойдется казне Латвии в 21 млн 168 тыс. евро. Об этом сообщает пресс-секретарь Государственной пограничной охраны, передает 112.ua со ссылкой на Diena.

По данным пограничников, на участке с забором уменьшилось количество правонарушений. Этот факт послужил аргументом в пользу продолжения строительства. В частности, запланировано построить еще около 100 км забора (его стоимость оценили в 5,6 млн евро). Правительство Латвии дополнительные средства еще не выделило.

Для эффективной борьбы с нелегальными мигрантами Латвия планирует построить аналогичное ограждение на границе с Белорусью. Длина ограждений составит 135 км.

Как ранее сообщалось, в топ-10 оригинальных обещаний кандидатов в президенты Украины оказалась бетонная стена и линия обороны на границе с Россией.