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Хищения в «Укроборонпроме»: Сытник заявил об открытии нового производства на основании сюжета журналистов

Хищения в «Укроборонпроме»: Сытник заявил об открытии нового производства на основании сюжета журналистов

13 мар 2019, 16:00
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О хищении в «Укроборонпроме» и совершении других правонарушений, о которых стало известно после выхода расследования журналистов Bihus.Info, члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны заслушали комментарий главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Также на этом заседании присутствовали глава САП Назар Холодницкий, глава ГБР Роман Труба, генпрокурор Юрий Луценко и ряд других должностных лиц.

«В НАБУ есть отдел, который занимается расследованиями, производствами по обороне… Работа, в частности, осуществлялась на основании информации, которая поступала из парламента, „Укроборонрома“. В то же время, некоторые материалы, обнародованные, они для нас не были известны», — сказал Сытник.

По словам главы НАБУ, компания «Оптимус деталь» сначала фигурировала в бюро по делу о Харьковском бронетанковом заводе. По этому делу еще окончательно решение не принято.

«Дело, которая упоминалась во второй серии журналистского расследования, мы ее почерпнули из сюжета и сейчас зарегистрировали производства и детективы вместе с прокурорами работают в этом направлении», — добавил Сытник.

Глава Антикоррупционного бюро отметил, что сейчас в разработке НАБУ очень много дел.

Напомним, журналисты обнародовали информацию о хищениях в «Укроборонпроме». Согласно обнародованным данным, сын первого замсекретаря СНБО Гладковский поставлял оборонным предприятиям контрабандные детали, изготовленные в России. Также Гладковского-младшего обвиняют в продаже по завышенным ценам деталей из украинских воинских частей. В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что информация, обнародованная журналистами, является некорректной, поскольку авторы не добавили к материалу комментарий концерна, который был предоставлен в ответ на журналистский запрос.

Источник: Ракурс


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Хищения в «Укроборонпроме»: Сытник заявил об открытии нового производства на основании сюжета журналистов

Информацию журналистов Bihus.Info о совершении правонарушений при осуществлении закупок предприятиями концерна «Укроборонпром» сегодня комментируют представители НАБУ, САП и Генпрокуратуры

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