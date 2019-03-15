Суд продлил арест подозреваемому в сепаратизме экс-регионалу Ефремову, фото — "Радио Свободы"

https://racurs.ua/n119464-sud-prodlil-arest-podozrevaemogo-v-separatizme-eks-regionala-efremova.html

Racurs.ua

Бывший нардеп из окружения беглого президента Виктора Януковича Александр Ефремов будет находиться под стражей еще 60 дней — до 13 мая 2019 года. Соответствующее решение 15 марта принял Старобельский районный суд Луганской области.

О продлении ареста экс-депутата от Партии регионов на два месяца сообщила в Твиттер пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган. Следующее судебное заседание назначено на 18 марта (10.00). Кроме того, суд назначил продолжение допроса свидетелей.

Напомним, что Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту «Борисполь» при попытке вылететь в Вену. Его обвиняют в организации захвата здания облгосадминистрации в Луганске, а также в содействии в захвате здания управления СБУ. Экс-нардепу инкриминируют умышленные действия, целью которых было изменение установленной Конституцией госграницы, совершенные группой лиц. Другое обвинение против Ефремова касается содействия созданию террористической организации ЛНР.