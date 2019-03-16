Структуру пылевых вихрей на Марсе заснял спутник. Фото: Собака.ru

https://racurs.ua/n119474-uzorchatye-relefy-vozvyshennostey-marsa-snyal-evropeyskiy-sputnik-foto.html

Racurs.ua

Структуру пылевых вихрей на Марсе заснял спутник Европейского космического агентства. На фотографиях видно, что в основе вихрей находятся синие узоры.

Фотографии сделал спутник с камерой высокого разрешения CaSSIS, который вышел на орбиту еще в октябре 2016 года, сообщает Naked Science.

Отмечается, что на фото изображен регион Марса Terra Sabaea. Эта область красной планеты характеризуется возвышенностями, снимки которых сделала камера спутника. Согласно информации астрономов, на фотографиях изображены рельеф хребтов, который, вероятно, приобрел узорчатые формы из-за регулярных пылевых вихрей на Марсе.

Также сообщается, что на самом деле рельефные узоры имеют другой цвет. Синими они стали из-за нескольких цветовых фильтров камеры, на самом деле они имеют красноватые или темно-бурые оттенки.