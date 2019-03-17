Берлускони прокомментировал смерть свидетеля по его делу. Иман Фадил в суде в Милане, апрель 2012 года, фото — AFP

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Экс-глава правительства Италии Сильвио Берлускони прокомментировал скандальную смерть свидетеля по его делу. 34-летняя модель Иман Фадил, по предварительным данным, умерла от отравления радиоактивными веществами.

«Я никогда не знал этого человека и никогда не разговаривал с ней», — заявил Берлускони агентству Ansa, отвечая на вопрос журналистов о своем отношении к смерти Иман Фадил.

Политик добавил, что всегда считал заявления модели вымышленными и абсурдными.

Прокуратура Милана начала расследование смерті Фадил, которая была свидетелем обвинения по «делу Руби» против Берлускони и участвовала в смежных процессах.

Берлускони обвиняли в том, что он платил за секс несовершеннолетней танцовщице Карим эль-Маруг по прозвищу Руби. Фадил, среди прочего, рассказывала о вечеринках на вилле бывшего премьера Италии.

В частности, она сообщила, как молодые женщины, в том числе помощница политика Николь Минетти, одевались в монахинь и танцевали стриптиз. Она также сообщила, что после первой встречи Берлускони дал ей две тысячи евро со словами «не обижайся, но я знаю, что вы, женщины, хотите».

Фадил также участвовала в процессе против людей из окружения Берлускони (в том числе Минетти), которых осудили за вовлечение в проституцию женщин, приходивших на вечеринки к политику. В 2018 году она рассказала журналистам о намерении написать книгу «Я познакомилась с дьяволом». В интервью она заявляла, что участники вечеринок «пребывали в секте поклонников дьявола».

В конце января Фадил попала в больницу с жалобами на боли в животе, а 1 марта модель умерла. По утверждению представителей прокуратуры, последний месяц она провела в агонии. За несколько дней до смерти Фадил предположила, что ее могли отравить.

Как сообщило агентство Ansa со ссылкой на данные токсикологического исследования, женщина умерла от отравления радиоактивными веществами, вероятно, изотопом кобальта. Официально эта информация пока не подтверждена.

Берлускони обвиняют также в подкупе свидетелей и даче ложных показаний. В январе этого года Фадил не разрешили присоединиться к этому делу в качестве свидетеля.