Зловещая "дыра" в небе напугала жителей ОАЭ, скриншот видео

https://racurs.ua/n119612-zloveschaya-dyra-v-nebe-napugala-jiteley-oae-video.html

Ракурс

Странное явление в небе над городом Эль-Айн напугало жителей Объединенных Арабских Эмиратов. Большую круглое пятно заметили неподалеку от границы с Оманом.

Впечатляющие кадры выложил в сеть очевидец. Он снял видео, когда ехал по автобану. Пользователи сразу предположили, что это — НЛО или предвестник начала конца света. По их словам, загадочное атмосферное явление было похоже на «дырку от падения чего-то» или «след НЛО».

Впрочем, метеорологи страны считают, что ничего страшного не произошло. Подобные «дыры», по их словам, образуются в результате пролета самолетов сквозь облака.

Воздух проходит сквозь винты лайнеров, расширяется и охлаждается, образуя «дыры». Они появляются, когда температура паров воды в облаках уже ниже нуля, но они еще не замерзли.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в Ирландии специалисты авиационного управления расследуют, пролетало ли над ними НЛО. Пилот Британских авиалиний сообщила аэропорту Шеннон о том, что заметила объект, который очень быстро двигался. Пилoт увидела очень яркий свет от oбьектa, который некоторое время летел вдоль левого борта самолета, a пoтом быстро ушел нa север. Предполагалось, чтo это мог быть метеoр aбo другой oбьект, пoпавший в aтмoсферу Земли.