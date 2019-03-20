Сенегалец едва не убил десятки детей в Италии. Фото: Zero Hedge

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Поджег автобус с детьми в Италии водитель, который угнал данное транспортное средство.

Гражданин Италии сенегальского происхождения должен был отвести два школьных класса из школы в Вайлати-ди-Крима в спортивный зал. Однако водитель почему-то не поехал привычным маршрутом, а направился в сторону миланского аэропорта Линате. Об этом 20 марта сообщает «ВВС Україна».

«Никто не выживет», — заявил 47-летний водитель несовершеннолетним пассажирам и начал угрожать им ножом.

Один из школьников после этого позвонил родителям, которые сообщили о захвате автобуса полицейским. В автобусе находился 51 ребенок. Полиция попыталась перехватить транспортное средство, но водитель протаранил несколько патрульных машин.

Потом автобус остановился, угонщик облил его горючим и поджег. В этот момент в салоне еще находились дети, кое-кто даже был связан. Полицейские сумели разбить задние окна и выпустить пассажиров, прежде чем огонь охватил автобус. У детей нет серьезных ранений, но 14 из них отравились дымом. Водителя полиция арестовала.

«Это было чудо, это могло быть массовое убийство», — отметил позже главный прокурор Милана Франческо Греко.

Учитель, находившийся в автобусе, сообщил, что подозреваемый был разъярен из-за миграционной политики Италии.

Напомним, 19 марта школьник устроил резню в школе Осло. Инцидент произошел на кухне школьной столовой. Ученик угрожал учителю ножом, сумел ранить четырех человек. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.