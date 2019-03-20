Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Сенегалец едва не убил десятки детей в Италии. Фото: Zero Hedge

В Италии водитель поджег школьный автобус с детьми, есть пострадавшие (ВИДЕО 18+)

20 мар 2019, 21:49
999

Поджег автобус с детьми в Италии водитель, который угнал данное транспортное средство.

Гражданин Италии сенегальского происхождения должен был отвести два школьных класса из школы в Вайлати-ди-Крима в спортивный зал. Однако водитель почему-то не поехал привычным маршрутом, а направился в сторону миланского аэропорта Линате. Об этом 20 марта сообщает «ВВС Україна».

«Никто не выживет», — заявил 47-летний водитель несовершеннолетним пассажирам и начал угрожать им ножом.

Один из школьников после этого позвонил родителям, которые сообщили о захвате автобуса полицейским. В автобусе находился 51 ребенок. Полиция попыталась перехватить транспортное средство, но водитель протаранил несколько патрульных машин.

Потом автобус остановился, угонщик облил его горючим и поджег. В этот момент в салоне еще находились дети, кое-кто даже был связан. Полицейские сумели разбить задние окна и выпустить пассажиров, прежде чем огонь охватил автобус. У детей нет серьезных ранений, но 14 из них отравились дымом. Водителя полиция арестовала.

«Это было чудо, это могло быть массовое убийство», — отметил позже главный прокурор Милана Франческо Греко.

Учитель, находившийся в автобусе, сообщил, что подозреваемый был разъярен из-за миграционной политики Италии.

Напомним, 19 марта школьник устроил резню в школе Осло. Инцидент произошел на кухне школьной столовой. Ученик угрожал учителю ножом, сумел ранить четырех человек. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Туск поставил Великобритании ультиматум касательно короткой отсрочки Brexit

Председатель Совета Европейского Союза Дональд Туск заявил, что ЕС согласится отсрочить Brexit, если парламент Великобритании поддержит оговоренное соглашение Терезы Мэй и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера

Новости мира
20:40

В Кривом Роге неизвестные избили полицейских и отобрали у них оружие, но в полиции пытались скрыть инцидент (ВИДЕО)

В одном из развлекательных заведений Кривого Рога неизвестные напали на сотрудников полиции охраны, избили их и отобрали табельное оружие. Руководство местной полиции пыталось скрыть факт избиения полицейских

Правовые новости
17:43