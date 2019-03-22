Суд вынес приговор стороннику луганских боевиков. Фото: Цензор.НЕТ

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В Луганской области житель Новопсковского района получил условный срок за участие в так называемом референдуме в поддержку вымышленного акта о фейковой государственной самостоятельности террористической Луганской народной республики.

Сторонника сепаратистов обвиняли в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины). Уголовного кодекса Украины. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Правоохранители доказали, что 11 мая 2014 года, подозреваемый вместе с сообщниками помогал проводить «референдум» на территории одного из населенных пунктов Новопсковского района. Сепаратист обустроил «избирательный участок» в помещении сельского клуба, а также осуществлял учет избирателей и выдавал бюллетени для голосования.

Во время досудебного расследования подозреваемый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого ему уголовного правонарушения, искренне раскаялся и помогал правоохранителям изобличения других соучастников.

Новопсковський районный суд признал мужчину виновным и приговорил к наказанию в виде пяти лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

Напомним, в январе боевика ЛНР приговорили к 10 годам лишения свободы. Правоохранители установили, что почти два года он воевал против украинской армии на стороне террористов в районе Светлодарской дуги.