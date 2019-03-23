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Болгарский министр подал в отставку из-за скандала с покупкой элитной квартиры. Фото: Любимые Сумы

Болгарский министр подал в отставку из-за скандала с покупкой элитной квартиры

23 мар 2019, 16:59
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Из-за скандала с недвижимостью в отставку подала министр юстиции Болгарии Цецка Цачева. Ее обвиняют в махинациях при приобретении элитного жилья по заниженной цене.

Ряд высокопоставленных чиновников в Болгарии были втянуты в скандал с недвижимостью. Их обвиняют в покупке жилья по существенно заниженным ценам, сообщает телеканал Nova.

Впрочем, министр Цачева отвергала эти обвинения и просила болгарскую генпрокуратуру расследовать покупку квартиры. По словам министра, она приобрела квартиру площадью 200 м. кв. в элитном районе по цене ниже рыночной из-за того, что оформила договор купли еще на этапе строительства жилья.

Несмотря на объяснения, Цачева решила оставить работу в правительстве страны.

Ранее сообщалось, что президент группы Европейской народной партии в ПАСЕ Чезар Флорин Преда прекратил исполнение обязанностей из-за того, что его фамилия фигурирует в отчете о коррупции среди членов Совета Европы.


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