Председатели нескольких местных судов Украины получили угрозы на электронную почту, фото — Фейсбук С14

https://racurs.ua/n119860-my-idem-k-tebe-predsedateli-neskolkih-mestnyh-sudov-ukrainy-poluchili-ugrozy-na-elektronnuu.html

Ракурс

Председатели Оболонского районного суда города Киева, Сумского окружного административного суда и Чугуевского городского суда Харьковской области сообщили о поступлении сообщений с угрозами на официальные электронные адреса судов от отправителя C14UA@i.ua.

Об угрозах заявили председатель Оболонского районного суда города Киева Владислав Девятко, председатель Сумского окружного административного суда Николай Шаповал и председатель Чугуевского городского суда Харьковской области Зиновий Гуменный, сообщает 25 марта «Судебная власть».

На официальные электронные адреса судов поступило сообщение от отправителя C14UA@i.ua, в котором есть такие выражения: «Всем судьям Украины — смерть», «Герои не умирают — умирают враги», «Слава нации! Смерть врагам!», а также предупреждение «Мы идем к тебе».

Чугуевская Фемида получила сообщение с текстом «Жди, сволочь». Судья Зиновий Гуменный связывает угрозы с рассмотрением ходатайства об избрании меры пресечения четверым подозреваемым по факту убийства военнослужащего, которое проходило в суде 19−20 марта.

Все служители Фемиды считают письма на электронную почту проявлением давления и вмешательства в их профессиональную деятельность с применением угроз жизни и здоровью. Судьи сообщили об угрозах в Высший совет правосудия и генеральному прокурору.

Представители организации C14 в Фейсбук заявили, что рассылка осуществили ​​от имени С14 в десятки судов и прокуратур Украины. Представители С14 сообщили, что не желают смерти прокурорам и судьям, поскольку не является анархистами. «Смерть всех чиновников доразвалит остатки государства. Это не выход из кризиса», — написали они в Фейсбук.

Информацию внесли в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Соответствующую проверку проведет и Высший совет правосудия.

Напомним, что в сентябре 2018 года «Ракурс» сообщал, что судьям Шевченковского районного суда города Киева в мессенджере Viber поступали угрозы. Отправителем был адресат с именем «Тризуб», которого среди личных контактов судей не было. «Тризуб» поименно знал владельцев мобильных телефонов и посылал им персонифицированные сообщения.