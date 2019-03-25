Голови кількох місцевих судів України отримали погрози електронною поштою, фото — Фейсбук С14

https://racurs.ua/ua/n119860-my-ydemo-do-tebe-golovy-kilkoh-miscevyh-sudiv-ukrayiny-otrymaly-pogrozy-na-elektronnu-poshtu.html

Ракурс

Голови Оболонського районного суду міста Києва, Сумського окружного адміністративного суду та Чугуївського міського суду Харківської області повідомили про надходження повідомлень з погрозами на офіційні електронні адреси судів від відправника C14UA@i.ua.

Про погрози заявили голова Оболонського районного суду міста Києва Владислав Дев’ятко, голова Сумського окружного адміністративного суду Микола Шаповал і голова Чугуївського міського суду Харківської області Зіновій Гуменний, повідомляє 25 березня «Судова влада».

На офіційні електронні адреси судів надійшло повідомлення від відправника C14UA@i.ua, у якому є такі вислови: «Всім суддям України — смерть», «Герої не вмирають — вмирають вороги», «Слава нації! Смерть ворогам!», «Всім, хто на перешкоді добуття вільності трудовому люду», а також попередження «Ми йдемо до тебе».

Чугуївська Феміда отримала повідомлення із таким текстом «Чекай, сволото». Суддя Зіновій Гуменний пов’язує погрози із розглядом клопотання про обрання запобіжного заходу чотирьом підозрюваним за фактом вбивства військовослужбовця, яке відбулося у суді 19−20 березня.

Усі служителі Феміди вважають листи на електронну пошту виявом тиску та втручанням у їхню професійну діяльність із застосуванням погроз життю і здоров’ю. Судді повідомили про погрози Вищу раду правосуддя та генерального прокурора.

Представники організації C14 у Фейсбук заявили, що розсилка була здійснена від імені С14 у десятки судів і прокуратур України. Представники С14 повідомили, що не бажають смерті прокурорам і суддям, бо не є анархістами. «Смерть усіх чиновників дорозвалить рештки держави. Це не вихід з кризи», — написали вони у Фейсбук.

Інформацію внесли до реєстру повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя. Відповідну перевірку проведе й Вища рада правосуддя.

Нагадаємо, що у вересні 2018 року «Ракурс» повідомляв, що суддям Шевченківського районного суду міста Києва через інтернет-мессенджер Viber надходили погрози. Відправником був адресат з іменем «Тризуб», якого серед особистих контактів суддів не було. «Тризуб» поіменно знав власників мобільних телефонів і надсилав їм персоніфіковані повідомлення.