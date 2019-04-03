Боевые роботы поступят на вооружение американской армии. Фото: RoboTrends

https://racurs.ua/n120298-boevye-roboty-zamenyat-bronetransportery-v-armii-ssha.html

Ракурс

Боевые роботы поступят на вооружение армии США в ближайшем будущем и смогут заменить отдельные бронетранспортеры. Уже разрабатываются управляемые боевые машины Optionally Manned Fighting Vehicle для сухопутных войск.

Эти боевые единицы могут управляться экипажем, или действовать полностью в автономном режиме. Об этом 3 апреля сообщает «Популярная механика».

В Пентагоне хотят, чтобы такие две новые автоматизированные бронемашины могли поместиться в грузовой отсек стратегического военно-транспортного самолета C-17 Globemaster III. Ожидается, что до конца текущего года Минобороны США начнет строить прототип новой боевой машины.

А уже с 2020 года Пентагон запустит программу разработки системы дистанционного управления группами боевых роботов, по габаритам соответствующих нынешним бронетранспортерам M113. Подразделением боевых машин будут управлять два бойца — один бронетранспортером, другой — группой роботов и их вооружением.

Напомним, Пентагон решил вооружить американских военнослужащих швейцарским пистолетом-пулеметом Brügger & Thomet MP9, который использует патроны калибром 9×19 мм.