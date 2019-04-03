Бойові роботи надійдуть на озброєння американської армії. Фото: RoboTrends

https://racurs.ua/ua/n120298-boyovi-roboty-zaminyat-bronetransportery-v-armiyi-ssha.html

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Бойові роботи надійдуть на озброєння армії США в найближчому майбутньому та зможуть замінити окремі бронетранспортери. Вже розробляються керовані бойові машини Optionally Manned Fighting Vehicle для сухопутних військ.

Ці бойові одиниці можуть керуватися екіпажем, або діяти повністю в автономному режимі. Про це 3 квітня повідомляє «Популярна механіка».

У Пентагоні хочуть, щоб такі дві нові автоматизовані бронемашини могли поміститися у вантажний відсік стратегічного військово-транспортного літака C-17 Globemaster III. Очікується, що до кінця поточного року Міноборони США почне будувати прототип нової бойової машини.

А вже з 2020 року Пентагон запустить програму розробки системи дистанційного керування групами бойових роботів, за габаритами відповідних нинішнім бронетранспортерам M113. Підрозділом бойових машин керуватимуть двоє бійців — один бронетранспортером, інший — групою роботів та їхнім озброєнням.

Нагадаємо, Пентагон вирішив озброїти американських військовослужбовців швейцарським пістолетом-кулеметом Brügger & Thomet MP9, який використовує набої калібром 9×19 мм.